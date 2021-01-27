Кабмін створив реєстр соцпослуг після пожежі в будинку для літніх людей у Харкові

В уряді вважають, що це дасть змогу створити алгоритм прозорості ринку надавачів послуг та реєстрації відповідних суб’єктів

В уряді вважають, що це дасть змогу створити алгоритм прозорості ринку надавачів послуг та реєстрації відповідних суб’єктів

Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України на засіданні 27 січня вирішив створити Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. Постанова визначає правила формування та ведення такого Реєстру і доступу суб’єктів і людей до нього.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики. В повідомленні зазначається, що це дасть змогу створити алгоритм прозорості ринку надавачів послуг та реєстрації відповідних суб’єктів. "Таким чином вже сьогодні буде посилена робота щодо включення до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері надання соціальних послуг", - йдеться в повідомленні. Крім того, доручено обласним, Київській міській державним адміністраціям організувати роботу з дотримання надавачами соціальних послуг діяльності за визначеними критеріями діяльності. Нагадаємо, в Україні вже понад 500 груп перевіряють будинки для літніх людей та подібні об’єкти.

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