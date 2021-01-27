Стало відомо, коли в Україні держорганам можуть заборонити вимагати паперові документи
Від 1 вересня 2021 року в Україні можуть заборонити державним органам вимагати паперові документи у громадян. Наразі над відповідним законопроєктом працює Міністерство цифрової трансформації України.
Як пише RegioNews, про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, довідки та інші документи в традиційному вигляді не будуть обов'язковими. Федоров каже, що необхідна інформація вже й так є в державних реєстрах.
"Paperless (обмін документами в електронній формі) — наша маленька цифрова мрія. Рекомендую не інвестувати в ринок ксероксів", - зауважив очільник Мінцифри.
До слова, президент України Володимир Зеленський восени 2020 року заявляв, що пріоритетне завдання на наступний рік – запустити програму Paperless (безпаперовий офіс).
Раніше повідомлялося, що у Раді можуть відкласти остаточний перехід на електронний документообіг.