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27 січня 2021, 16:50 3

Стало відомо, коли в Україні держорганам можуть заборонити вимагати паперові документи

27 січня 2021, 16:50 3
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Довідки та інші документи в традиційному вигляді не будуть обов'язковими
Довідки та інші документи в традиційному вигляді не будуть обов'язковими
Фото з відкритих джерел
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Від 1 вересня 2021 року в Україні можуть заборонити державним органам вимагати паперові документи у громадян. Наразі над відповідним законопроєктом працює Міністерство цифрової трансформації України.

Як пише RegioNews, про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, довідки та інші документи в традиційному вигляді не будуть обов'язковими. Федоров каже, що необхідна інформація вже й так є в державних реєстрах.

"Paperless (обмін документами в електронній формі) — наша маленька цифрова мрія. Рекомендую не інвестувати в ринок ксероксів", - зауважив очільник Мінцифри.

До слова, президент України Володимир Зеленський восени 2020 року заявляв, що пріоритетне завдання на наступний рік – запустити програму Paperless (безпаперовий офіс).

Раніше повідомлялося, що у Раді можуть відкласти остаточний перехід на електронний документообіг.

Україна державний контроль документ президент міністр
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