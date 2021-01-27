Экс-глава "Укрбуда" Микитась хотел похитить мэра Чернигова - СМИ

Также должны были похитить правозащитника Сергея Боголюбова, отмечает юрист Мирошниченко

Также должны были похитить правозащитника Сергея Боголюбова, отмечает юрист Мирошниченко

Фото: из открытых источников

Экс-глава строительной компании "Укрбуд" Максим Микитась, ранее задержанный по подозрению в похищении юриста, хотел также похитить городского главу Чернигова. Об этом утверждает юрист Олег Мирошниченко, которого похитили якобы за то, что он взял в долг у Микитася огромную сумму денег.

Как передает RegioNews, об этом Мирошниченко рассказал в интервью "Стране".

По мнению юриста, после его похищения, следующим на очереди был "один влиятельный друг из Чернигова". В издании предположили, что речь идет о мэре города Владиславе Атрошенко.

Отвечая на вопрос журналиста о том, где Микитась взял 80 млн гривен залога для выхода из-под заключения, Мирошниченко рассказал, что ему "помог один влиятельный друг из Чернигова".

Скажу так. Они сейчас уже в очень плохих отношениях. Дело в том, что после моего похищения, должны были похитить этого человека, а затем Сергея Боголюбова (правозащитник - ред.)", - отметил юрист.

По словам Олега Мирошниченко, помимо этих планировались еще другие похищения.

Микитась окончательно слетел с катушек. Всем угрожает, похищает. Ребенка Олега Майбороды хотел похитить", - добавил он.

Ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявляла, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.

Впоследствии стало известно, что Микитась отрицает соглашение со следствием в обмен на показания. Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова - личные мотивы.

20 січня Апеляційний суд Києва залишив під арештом Микитася. Він залишиться під вартою до 27 лютого.