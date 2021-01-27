09:02  27 января
Низкий суточный показатель COVID-19 и тысячи госпитализированных: что известно на сегодня
10:29  27 января
На Одессу обрушился сильный снегопад: город парализован (ФОТО)
08:11  27 января
Сутки на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 118 нарушений, в штабе ООС отчитываются только о 5
UA | RU
UA | RU
27 января 2021, 11:50 1137

Экс-глава "Укрбуда" Микитась хотел похитить мэра Чернигова - СМИ

27 января 2021, 11:50 1137
Читайте також українською мовою
Также должны были похитить правозащитника Сергея Боголюбова, отмечает юрист Мирошниченко
Также должны были похитить правозащитника Сергея Боголюбова, отмечает юрист Мирошниченко
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Экс-глава строительной компании "Укрбуд" Максим Микитась, ранее задержанный по подозрению в похищении юриста, хотел также похитить городского главу Чернигова. Об этом утверждает юрист Олег Мирошниченко, которого похитили якобы за то, что он взял в долг у Микитася огромную сумму денег. 

Как передает RegioNews, об этом Мирошниченко рассказал в интервью "Стране".

По мнению юриста, после его похищения, следующим на очереди был "один влиятельный друг из Чернигова". В издании предположили, что речь идет о мэре города Владиславе Атрошенко.

Отвечая на вопрос журналиста о том, где Микитась взял 80 млн гривен залога для выхода из-под заключения, Мирошниченко рассказал, что ему "помог один влиятельный друг из Чернигова".

Скажу так. Они сейчас уже в очень плохих отношениях. Дело в том, что после моего похищения, должны были похитить этого человека, а затем Сергея Боголюбова (правозащитник - ред.)", - отметил юрист.

По словам Олега Мирошниченко, помимо этих планировались еще другие похищения.

Микитась окончательно слетел с катушек. Всем угрожает, похищает. Ребенка Олега Майбороды хотел похитить", - добавил он.

Ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявляла, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.

Впоследствии стало известно, что Микитась отрицает соглашение со следствием в обмен на показания. Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова - личные мотивы.

20 січня Апеляційний суд Києва залишив під арештом Микитася. Він залишиться під вартою до 27 лютого.

преступление Схемы Чернигов мэр коррупция похищение адвокат Укрбуд Максим Микитась
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Борис Филатов
Все блоги »