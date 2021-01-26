У регіони почали здійснювати доставку "пакунків малюка” - Мінсоцполітики

У вересні 2020 року їх знову почали видавати в натуральному вигляді

У вересні 2020 року їх знову почали видавати в натуральному вигляді

Фото: із відкритих джерел

Натуральна допомога для батьків новонароджених — так звані "пакунки малюка" будуть доставлені в усі регіони України до кінця січня.

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