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26 січня 2021, 18:34 4

У регіони почали здійснювати доставку "пакунків малюка” - Мінсоцполітики

26 січня 2021, 18:34 4
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У вересні 2020 року їх знову почали видавати в натуральному вигляді
У вересні 2020 року їх знову почали видавати в натуральному вигляді
Фото: із відкритих джерел
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Натуральна допомога для батьків новонароджених — так звані "пакунки малюка" будуть доставлені в усі регіони України до кінця січня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, передає RegioNews.

"Пакунки малюка" доставлені в заклади охорони здоров'я та структурні підрозділів з питань соціального захисту населення Вінницької, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Сумської, Черкаської областей та міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що до кінця січня "пакунки малюка" будуть доставлені в усі інші регіони України.

Нагадаємо, 29 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким в Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші.

Згодом у "Слузі народу" пообіцяли повернути "пакунок малюка". 30 вересня Рада повернула українцям "пакунок малюка" в натуральному вигляді.

регіони доставка область Пакунок малюка Мінсоцполітики
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