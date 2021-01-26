У регіони почали здійснювати доставку "пакунків малюка” - Мінсоцполітики
Натуральна допомога для батьків новонароджених — так звані "пакунки малюка" будуть доставлені в усі регіони України до кінця січня.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, передає RegioNews.
"Пакунки малюка" доставлені в заклади охорони здоров'я та структурні підрозділів з питань соціального захисту населення Вінницької, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Сумської, Черкаської областей та міста Києва", - йдеться в повідомленні.
Також у відомстві зазначили, що до кінця січня "пакунки малюка" будуть доставлені в усі інші регіони України.
Нагадаємо, 29 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким в Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші.
Згодом у "Слузі народу" пообіцяли повернути "пакунок малюка". 30 вересня Рада повернула українцям "пакунок малюка" в натуральному вигляді.