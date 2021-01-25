16:16  25 січня
Переміг Сапожко: ЦВК оголосила офіційні результати виборів мера Броварів
16:05  25 січня
У Полтаві серед "слуг народу” стався розкол, замість Іващенка головою фракції обрали Ярмолюка
18:07  25 січня
Бойовики на Донбасі 5 разів відкривали вогонь: поранено захисника України
UA | RU
UA | RU
25 січня 2021, 17:22 66

В Україні можуть знову запровадити "кольорові” зони карантину

25 січня 2021, 17:22 66
Читайте также на русском языке
Зміни набудуть чинності через сім днів після їхнього ухвалення
Зміни набудуть чинності через сім днів після їхнього ухвалення
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Посилені обмежувальні заходи під час локдауну показали свою ефективність, тож після аналізу ситуації в регіонах Кабмін може знову запровадити адаптивний карантин із поділом на “кольорові” зони.

Про це на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, останні показники за кількістю захворілих, госпіталізованих та тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин був ефективним заходом.

Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину по окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон”, – зазначив Шмигаль.

Глава уряду додав, що ці зміни у разі прийняття набудуть чинності через сім днів після ухвалення.

Нагадаємо, Зеленський вимагає розробити план вакцинації від коронавірусу для кожної області, урядовці обіцяють розпочати її вже в лютому цього року.

коронавірус Кабмін Україна карантин Офіс президента регіони Нарада зона
Зеленський вимагає розробити план вакцинації від коронавірусу для кожної області
25 січня 2021, 16:46
Протестувальники прибули до Конча-Заспи, де мешкає Зеленський: залишили йому платіжки за комуналку
25 січня 2021, 16:43
Біля держдачі у Конча-Заспі, де проживає Зеленський, вже посилили охорону
25 січня 2021, 15:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Олександр Костенко
Борис Філатов
Кирило Сазонов
Всі блоги »