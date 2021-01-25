В Україні можуть знову запровадити "кольорові” зони карантину
Посилені обмежувальні заходи під час локдауну показали свою ефективність, тож після аналізу ситуації в регіонах Кабмін може знову запровадити адаптивний карантин із поділом на “кольорові” зони.
Про це на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.
За його словами, останні показники за кількістю захворілих, госпіталізованих та тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин був ефективним заходом.
Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину по окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон”, – зазначив Шмигаль.
Глава уряду додав, що ці зміни у разі прийняття набудуть чинності через сім днів після ухвалення.
Нагадаємо, Зеленський вимагає розробити план вакцинації від коронавірусу для кожної області, урядовці обіцяють розпочати її вже в лютому цього року.