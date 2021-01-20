"Укрзалізниця" сказала, які області мають найбільші борги за приміські перевезення

"Укрзалізниця" у 2020 році надала послуг з перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 285,3 млн грн

"Укрзалізниця" у 2020 році надала послуг з перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 285,3 млн грн

Фото з відкритих джерел

"Укрзалізниця" у 2020 році отримала від місцевих органів влади тільки 28% компенсації за пільгові перевезення пасажирів у приміському сполученні.

Як пише RegioNews про це йдеться в заяві "Укрзалізниці". "Укрзалізниця" у 2020 році надала послуг з перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 285,3 млн грн. При цьому отримала лише 28% компенсацій від місцевих органів влади", — повідомили у відомстві. Серед найбільших боржників — місцеві органи влади Харківської області (38,6 млн грн), Київської області (25 млн грн), Львівської області (17,3 млн грн), Одеської області (10,8 млн грн), Дніпропетровської області (17,9 млн грн) і Києва (29,5 млн грн). "Лідерами з погашення боргу є місцеві органи влади Херсонської, Луганської, Миколаївської, Житомирської та Волинської областей, а антилідером — місто Київ, рівень оплати боргів якого за перевезення пільговиків дорівнює нулю", — кажуть в "Укрзалізниці". Як зазначається, такий низький рівень відшкодування витрат уповільнює розвиток приміських залізничних перевезень, обмежує можливості щодо поліпшення сервісу для пасажирів і оновлення рухомого складу. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні подорожчають квитки на потяги.

.