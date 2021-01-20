12:16  20 січня
Навіть безкоштовно 52% українців не готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування
10:17  20 січня
В Одесі знову масово "замінували" дитсадки: поліція проводить перевірку
08:11  20 січня
Доба на Донбасі: бойовики вели обстріл поблизу Водяного та Південного
UA | RU
UA | RU
20 січня 2021, 10:59 9

"Укрзалізниця" сказала, які області мають найбільші борги за приміські перевезення

20 січня 2021, 10:59 9
Читайте также на русском языке
"Укрзалізниця" у 2020 році надала послуг з перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 285,3 млн грн
"Укрзалізниця" у 2020 році надала послуг з перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 285,3 млн грн
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

"Укрзалізниця" у 2020 році отримала від місцевих органів влади тільки 28% компенсації за пільгові перевезення пасажирів у приміському сполученні.

Як пише RegioNews про це йдеться в заяві "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" у 2020 році надала послуг з перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 285,3 млн грн. При цьому отримала лише 28% компенсацій від місцевих органів влади", — повідомили у відомстві.

Серед найбільших боржників — місцеві органи влади Харківської області (38,6 млн грн), Київської області (25 млн грн), Львівської області (17,3 млн грн), Одеської області (10,8 млн грн), Дніпропетровської області (17,9 млн грн) і Києва (29,5 млн грн).

"Лідерами з погашення боргу є місцеві органи влади Херсонської, Луганської, Миколаївської, Житомирської та Волинської областей, а антилідером — місто Київ, рівень оплати боргів якого за перевезення пільговиків дорівнює нулю", — кажуть в "Укрзалізниці".

Як зазначається, такий низький рівень відшкодування витрат уповільнює розвиток приміських залізничних перевезень, обмежує можливості щодо поліпшення сервісу для пасажирів і оновлення рухомого складу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні подорожчають квитки на потяги.

борги Укрзализныця гроші регіони область
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Одеська головоломка: скільки протримається союз мера Труханова з "сірими кардиналами" Кауфманом і Грановським
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Всі блоги »