В регионы начали осуществлять доставку "пакетов малыша" - Минсоцполитики

В сентябре 2020 года их снова начали выдавать в натуральном виде

В сентябре 2020 года их снова начали выдавать в натуральном виде

Фото: из открытых источников

Натуральная помощь для родителей новорожденных - так называемые "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины до конца января.

.