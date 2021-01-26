В регионы начали осуществлять доставку "пакетов малыша" - Минсоцполитики
Натуральная помощь для родителей новорожденных - так называемые "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины до конца января.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает RegioNews.
"Пакеты малыша" доставлены в учреждения здравоохранения и структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и города Киева", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что до конца января "пакеты малыша" будут доставлены во все остальные регионы Украины.
Напомним, 29 июля правительство приняло решения, согласно которому в Украине вместо "пакетов малыша" будут выдавать деньги.
Впоследствии в "Слуге народа" пообещали вернуть "пакет малыша". 30 сентября Рада вернула украинцам "пакет малыша" в натуральном виде.