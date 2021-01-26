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26 января 2021, 18:34 4

В регионы начали осуществлять доставку "пакетов малыша" - Минсоцполитики

26 января 2021, 18:34 4
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В сентябре 2020 года их снова начали выдавать в натуральном виде
В сентябре 2020 года их снова начали выдавать в натуральном виде
Фото: из открытых источников
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Натуральная помощь для родителей новорожденных - так называемые "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины до конца января.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает RegioNews.

"Пакеты малыша" доставлены в учреждения здравоохранения и структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и города Киева", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что до конца января "пакеты малыша" будут доставлены во все остальные регионы Украины.

Напомним, 29 июля правительство приняло решения, согласно которому в Украине вместо "пакетов малыша" будут выдавать деньги.

Впоследствии в "Слуге народа" пообещали вернуть "пакет малыша". 30 сентября Рада вернула украинцам "пакет малыша" в натуральном виде.

регионы доставка область Пакет малыша Минсоцполитики
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