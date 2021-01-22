У МОЗ розповіли, де в країні найгірша епідситуація

Послаблювати карантин все ще не можна у всіх областях та в столиці

Послаблювати карантин все ще не можна у всіх областях та в столиці

Фото: з відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що за станом на 22 січня найгірша ситуація з готовністю до ослаблення обмежень - у Запорізькій, Миколаївській та Черкаській областях.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі МОЗ. За даними МОЗ, до ослаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ. Також зазначається, що найнижчий показник захворюваності спостерігається у Кіровоградській області, в Закарпатській області та Херсонської області. Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус виявили у 5348 осіб.

.