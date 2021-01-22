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У МОЗ розповіли, де в країні найгірша епідситуація
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22 січня 2021, 11:02 3

У МОЗ розповіли, де в країні найгірша епідситуація

22 січня 2021, 11:02 3
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Послаблювати карантин все ще не можна у всіх областях та в столиці
Послаблювати карантин все ще не можна у всіх областях та в столиці
Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що за станом на 22 січня найгірша ситуація з готовністю до ослаблення обмежень - у Запорізькій, Миколаївській та Черкаській областях.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

За даними МОЗ, до ослаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Також зазначається, що найнижчий показник захворюваності спостерігається у Кіровоградській області, в Закарпатській області та Херсонської області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус виявили у 5348 осіб.

карантин коронавірус пандемія регіони область
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