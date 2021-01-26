Чиновник "Чорноморського морського пароплавства" завдав державі збитків на 17 млн

Він продавав майно в рекреаційній зоні Одеси за заниженою вартістю

Він продавав майно в рекреаційній зоні Одеси за заниженою вартістю

Фото: із відкритих джерел

Офіс генпрокурора підозрює керуючого санацією "Чорноморського морського пароплавства" у зловживанні повноваженнями, що призвело до понад 17 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2018 році він, діючи поза межами установлених судом строків санації, здійснив продаж майна компанії, що розташоване в рекреаційній зоні міста Одеса, за заниженою вартістю. Внаслідок цього державі заподіяно понад 17 млн грн збитків”, - йдеться в повідомленні.

Тепер вирішується питання щодо обрання чиновнику запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

За іншими фактами розтрати майна Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство” слідство триває”, - додали в Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, НАБУ затримало керівника порту "Чорноморськ” під час отримання хабара $250 тис, він вимагав кошти за погодження плану уникнення банкрутства приватної компанії.