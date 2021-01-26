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26 січня 2021, 15:19 26

Чиновник "Чорноморського морського пароплавства" завдав державі збитків на 17 млн

26 січня 2021, 15:19 26
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Він продавав майно в рекреаційній зоні Одеси за заниженою вартістю
Він продавав майно в рекреаційній зоні Одеси за заниженою вартістю
Фото: із відкритих джерел
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Офіс генпрокурора підозрює керуючого санацією "Чорноморського морського пароплавства" у зловживанні повноваженнями, що призвело до понад 17 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2018 році він, діючи поза межами установлених судом строків санації, здійснив продаж майна компанії, що розташоване в рекреаційній зоні міста Одеса, за заниженою вартістю. Внаслідок цього державі заподіяно понад 17 млн грн збитків”, - йдеться в повідомленні.

Тепер вирішується питання щодо обрання чиновнику запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

За іншими фактами розтрати майна Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство” слідство триває”, - додали в Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, НАБУ затримало керівника порту "Чорноморськ” під час отримання хабара $250 тис, він вимагав кошти за погодження плану уникнення банкрутства приватної компанії.

Одеська область Офіс генпрокурора корупція підозра Чиновник кримінальна справа
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