Чиновник "Черноморского морского пароходства" нанес государству ущерб на 17 млн
Офис генпрокурора подозревает управляющего санацией "Черноморского морского пароходства" в злоупотреблении полномочиями, что привело к более 17 миллионов гривен убытков.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
По данным следствия, в 2018 году он, действуя вне установленных судом сроков санации, совершил продажу имущества компании, которое расположено в рекреационной зоне города Одесса, по заниженной стоимости. В результате государству причинено более 17 млн грн убытков", - говорится в сообщении.
Теперь решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранения его от должности.
По другим фактам растраты имущества Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" следствие продолжается", - добавили в Офиса генпрокурора.
Напомним, НАБУ задержало руководителя порта "Черноморск" при получении взятки $250 тыс, он требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании.