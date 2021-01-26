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26 января 2021, 15:19 74

Чиновник "Черноморского морского пароходства" нанес государству ущерб на 17 млн

26 января 2021, 15:19 74
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Он продавал имущество в рекреационной зоне Одессы по заниженной стоимости
Он продавал имущество в рекреационной зоне Одессы по заниженной стоимости
Фото: из открытых источников
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Офис генпрокурора подозревает управляющего санацией "Черноморского морского пароходства" в злоупотреблении полномочиями, что привело к более 17 миллионов гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2018 году он, действуя вне установленных судом сроков санации, совершил продажу имущества компании, которое расположено в рекреационной зоне города Одесса, по заниженной стоимости. В результате государству причинено более 17 млн ​​грн убытков", - говорится в сообщении.

Теперь решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранения его от должности.

По другим фактам растраты имущества Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" следствие продолжается", - добавили в Офиса генпрокурора.

Напомним, НАБУ задержало руководителя порта "Черноморск" при получении взятки $250 тыс, он требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании.

Одесская область Офис генпрокурора коррупция подозрение Чиновник уголовное дело
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