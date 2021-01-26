Чиновник "Черноморского морского пароходства" нанес государству ущерб на 17 млн

Он продавал имущество в рекреационной зоне Одессы по заниженной стоимости

Он продавал имущество в рекреационной зоне Одессы по заниженной стоимости

Фото: из открытых источников

Офис генпрокурора подозревает управляющего санацией "Черноморского морского пароходства" в злоупотреблении полномочиями, что привело к более 17 миллионов гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews. По данным следствия, в 2018 году он, действуя вне установленных судом сроков санации, совершил продажу имущества компании, которое расположено в рекреационной зоне города Одесса, по заниженной стоимости. В результате государству причинено более 17 млн ​​грн убытков", - говорится в сообщении. Теперь решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранения его от должности. По другим фактам растраты имущества Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" следствие продолжается", - добавили в Офиса генпрокурора. Напомним, НАБУ задержало руководителя порта "Черноморск" при получении взятки $250 тыс, он требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании.

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