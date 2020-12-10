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10 грудня 2020, 19:19 120

НАБУ затримало керівника порту "Чорноморськ” під час отримання хабара $250 тис

10 грудня 2020, 19:19 120
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Він вимагав кошти за погодження плану уникнення банкрутства приватної компанії
Він вимагав кошти за погодження плану уникнення банкрутства приватної компанії
Фото: НАБУ
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10 грудня детективи НАБУ викрили на вимаганні та отриманні хабара у 250 тис. дол. керівника ДП “Морський торговельний порт “Чорноморськ” та його посередника.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, керівник порту вимагав кошти за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів.

Ця компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів. Тож коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за "лояльність", оцінивши її у 250 тис. дол”, - розповіли в НАБУ.

Керівник порту діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав хабар для подальшої передачі керівнику порту.

Цих двох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, підозрюваного в спробі підкупу голови Фонду держмайна заарештували з заставою.

НАБУ порт Чорноморськ директор хабар затримання
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