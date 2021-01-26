Ексмера Ірпеня Карплюка судитимуть за службову недбалість на 2,7 мільйонів гривень
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка за фактом службової недбалості.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.
Встановлено, що у липні 2017 року колишній міський голова Ірпеня погодив та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту дороги на одній із вулиць міста. В результаті цього підряднику були перераховані бюджетні кошти в сумі понад 2,7 млн грн за роботу, яка фактично не була виконана.
Нагадаємо, Володимир Карплюк на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року був обраний і працював Ірпінським міським головою до серпня 2018 року.
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