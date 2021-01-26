09:02  26 січня
Коронавірус в Україні: за добу виявили 2 779 нових випадків
12:49  26 січня
Арахамія пригрозив "слугам" виключенням, якщо не підтримають закон про референдум
12:44  26 січня
У Мінветеранів хочуть створити посаду омбудсмена з прав учасників війни на Донбасі
UA | RU
UA | RU
26 січня 2021, 14:26 280

Ексмера Ірпеня Карплюка судитимуть за службову недбалість на 2,7 мільйонів гривень

26 січня 2021, 14:26 280
Читайте также на русском языке
За фіктивний ремонт дороги були сплачені бюджетні кошти
За фіктивний ремонт дороги були сплачені бюджетні кошти
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка за фактом службової недбалості.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Встановлено, що у липні 2017 року колишній міський голова Ірпеня погодив та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту дороги на одній із вулиць міста. В результаті цього підряднику були перераховані бюджетні кошти в сумі понад 2,7 млн грн за роботу, яка фактично не була виконана.

Нагадаємо, Володимир Карплюк на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року був обраний і працював Ірпінським міським головою до серпня 2018 року.

Раніше повідомлялось, що у Київській області на хабарі погорів заступник начальника відділення поліції.

Офіс генпрокурора дороги ремонт область місто
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Олександр Костенко
Борис Філатов
Кирило Сазонов
Всі блоги »