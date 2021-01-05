Понад 20% громадян України негативно оцінили новорічне привітання президента Зеленського

Велика частина з них проживає на Сході

Велика частина з них проживає на Сході

Фото: скріншот з відеопривітання президента

Про це свідчать дані результатів опитування "Суспільно-політичні настрої населення (2-4 січня)", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє RegioNews.

70% опитаних бачили новорічне привітання президента Зеленського. З них 43% оцінили його позитивно, 35% — нейтрально, 21% — негативно. Останніх найбільше серед жителів Сходу, старших опитаних, виборців партій Шарія,"Опозиційна платформа — За життя","Європейська солідарність" і "Свобода", — йдеться в повідомленні.

Опитування було проведене 2-4 січня 2021 серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Раніше повідомлялося, що нардеп минулого скликання Борислав Береза розповів, що заради ролика Зеленського була використана дитяча праця з порушенням закону.