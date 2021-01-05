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05 січня 2021, 12:44 130

Рейтинг президентської партії "Слуга народу" впав до 22%

05 січня 2021, 12:44 130
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Оприлюднений свіжий рейтинг партій, які українські громадяни хотіли би бачити в Раді
Фото з відкритих джерел
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Якби вибори до Верховної ради проходили на початку січня 2021 року, то 5%-ий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири партії. Ці політсили і зараз представлені в парламенті.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу", яку готову підтримати 21,6% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором. За партію "Опозиційна платформа - За життя" готові проголосувати 17,4%, партію "Європейська солідарність" - 14,5%, партію "Батьківщина" - 10,9%.

Мають високі шанси потрапити в Раду партії "Українська стратегія Гройсмана" (5,7%) та Радикальна партія" (5,6%).

Крім того, віддали б свої голоси за партію "За майбутнє" - 3,7%, за партію "Свобода" - 3,2%, за партію "УДАР Віталія Кличка" - 3,1%, за партію Шарія - 2,9%, за партію "Голос" і "Сила і честь" - по 2,8%, за партію "Наш край" - 2,2%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-4 січня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за опитуванням КМІС, за пів року рейтинг Зеленського впав на 10%, "слугам” довіряють менше, а соціологи-керівники Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Центру Разумкова та КМІС на підсумковій пресконференції повідомили, що "Слуга народу” втрачає лідерство у рейтингу партій.

партїї рейтинг Слуга народа Верховна Рада соціологія
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