В Україні не можуть використовувати вакцини від COVID-19: відсутні правові підстави

Для цього необхідно прийняти законопроєкт про екстрене використання вакцин

Для цього необхідно прийняти законопроєкт про екстрене використання вакцин

Фото: з відкритих джерел

Жодна із наявних вакцин від COVID-19 не може бути офіційно використана в Україні через те, що всі вакцини у світі не пройшли третю фазу випробувань, а на це потрібно більший термін.

Про це повідомив голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка за підсумками засідання фракції, передає RegioNews.

Так, для використання будь-яких вакцин потрібно ухвалити спеціальний закон, що дозволить використовувати їх в екстреному режимі.

Всі вакцини у світі не пройшли третю стадію випробувань, на це треба більший термін, рік ще треба. Всі країни використовують її (вакцину - ред.) в екстреному режимі, в українському законодавстві немає такого режиму. Якщо ми беремо будь-яку вакцину, то ми не можемо її використовувати, бо немає правових підстав", - сказав нардеп.

За словами Корнієнка, для вирішення цього питання вже підготовано законопроєкт, який би дозволив використання вакцини в екстрених ситуаціях. Однак він ще має пройти погодження та голосування у Раді.

Як повідомлялося, 22 грудня МОЗ затвердив план вакцинації українців від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

Згодом, 24 грудня Степанов назвав найефективнішим методом боротьби з COVID-19 масове щеплення і сказав, що Україна очікує перший транш доз вакцин з початку 2021 року.

8 грудня прессекретар глави уряду підтвердила, що прем'єр Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з вакциною.