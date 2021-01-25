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Переміг Сапожко: ЦВК оголосила офіційні результати виборів мера Броварів
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25 січня 2021, 16:16 66

Переміг Сапожко: ЦВК оголосила офіційні результати виборів мера Броварів

25 січня 2021, 16:16 66
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Ігор Сапожко втретє став міським головою Броварів
Ігор Сапожко втретє став міським головою Броварів
Фото: із відкритих джерел
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На повторних виборах мера міста Бровари Київської області, які відбулися 17 січня, переміг чинний міський голова Ігор Сапожко.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, передає RegioNews.

Згідно із даними ЦВК, за чинного міського голову віддали свої голоси 21 787 виборців (53,16%).

За кандидата від "Європейської солідарності" Олега Іваненка проголосували 6025 виборців (14,7%), Дмитро Ратніков від партії "Слуга народу" отримав 4053 голосів виборців (9,89%).

Ігор Сапожко у 2008 році виконував обов'язки міського голови Броварів, мером міста він був обраний в 2010 та в 2015 роках.

17 січня у Броварах відбулися перевибори, оскільки Київський окружний адміністративний суд визнав вибори 25 жовтня таким, що не відбулися через масові порушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в трьох містах України, 17 січня, проходили повторні вибори міських голів. Мерів обирали в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

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