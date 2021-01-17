Сьогодні у трьох містах України відбуваються повторні вибори

Робота виборчих дільниць стартувала з 8:00 і буде завершена о 20:00

Робота виборчих дільниць стартувала з 8:00 і буде завершена о 20:00

Фото: з відкритих джерел

У трьох містах України сьогодні, 17 січня, проходять повторні вибори міських голів. Мерів обирають у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

Про це повідомляє RegioNews.

Так, у Броварах перевибори мера, а також депутатів міської ради призначили ще 23 листопада, після того, як Київським окружним адміністративним судом вибори у цьому місті були визнані такими, що не відбулися.

Причиною такого рішення суд назвав низку порушень, зокрема "права на вільні вибори, процедури таємного голосування, рівного виборчого права, а також те, що в назві типів виборів в бюлетенях допущені грубі помилки".

Водночас причиною проведення повторних виборів у Борисполі та Новгород-Сіверському є смерть переможців місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Так, на виборах мера Новгород-Сіверського в Чернігівській області переміг чинний голова міста Олег Бондаренко. 29 жовтня стало відомо, що політик помер від коронавірусу.

У Борисполі переможець виборів голови місцевої ОТГ Анатолій Федорчук помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до оголошення офіційних результатів виборів. Він був мером Борисполя з 2006 року.

Нагадаємо, ЦВК планує повністю завершити місцеві вибори в березні 2021 року. У низці регіонів ще мають відбутися проміжні та повторні вибори.

Також у ЦВК повідомляли, що місцеві вибори в окремих громадах на Донбасі неможливо провести в березні 2021 року. Немає можливості забезпечити безпеку виборців.