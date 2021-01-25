Победил Сапожко: ЦИК объявила официальные результаты выборов мэра Броваров

Игорь Сапожко уже в третий раз стал мэром города

Игорь Сапожко уже в третий раз стал мэром города

Фото: из открытых источников

На повторных выборах мэра города Бровары Киевской области, которые состоялись 17 января, победил действующий мэр Игорь Сапожко.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

Согласно данным ЦИК, за действующего мэра отдали свои голоса 21 787 избирателей (53,16%).

За кандидата от "Европейской солидарности" Олега Иваненко проголосовали 6025 избирателей (14,7%), Дмитрий Ратников от партии "Слуга народа" получил 4053 голосов избирателей (9,89%).

Игорь Сапожко в 2008 году исполнял обязанности городского головы Броваров, мэром города он был избран в 2010 и в 2015 годах.

17 января в Броварах состоялись перевыборы, поскольку Киевский окружной административный суд признал выборы 25 октября такими, что не состоялось из-массовых нарушений.

Напомним, ранее сообщалось, что в трех городах Украины, 17 января, проходили повторные выборы городских председателей. Мэров выбирали в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

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