Зокрема повторно обирають мера Конотопа Сумської області

Зокрема повторно обирають мера Конотопа Сумської області

Фото з відкритих джерел

24 січня у 13 областях України відбуваються повторні місцеві вибори мера, депутатів міських, селищних та сільських рад.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії.

Згідно з інформацією ЦВК, у 13 областях обирають депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад.

Також відбувається повторне голосування за міського голову Конотопа (Сумська область), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінниччина) та Мурованської (Львівщина) сільських рад.

Нагадаємо, відповідно до ст. 14 Закону України "Про місцеві вибори" повторні вибори призначаються відповідною територіальною виборчою комісією у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання обраної особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата чи посади.

Повторні вибори міського голови Конотопа Сумської області призначені через те, що обраний 25 жовтня Олександр Луговий помер в листопаді 2020 р. від ускладнень коронавірусу. Наразі на цю посаду претендують сім кандидатів, зокрема чинний мер міста Артем Семеніхін.