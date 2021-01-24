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24 січня 2021, 10:59 14

У 13 областях України відбуваються повторні місцеві вибори

24 січня 2021, 10:59 14
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Зокрема повторно обирають мера Конотопа Сумської області
Зокрема повторно обирають мера Конотопа Сумської області
Фото з відкритих джерел
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24 січня у 13 областях України відбуваються повторні місцеві вибори мера, депутатів міських, селищних та сільських рад.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії.

Згідно з інформацією ЦВК, у 13 областях обирають депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад.

Також відбувається повторне голосування за міського голову Конотопа (Сумська область), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінниччина) та Мурованської (Львівщина) сільських рад.

Нагадаємо, відповідно до ст. 14 Закону України "Про місцеві вибори" повторні вибори призначаються відповідною територіальною виборчою комісією у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання обраної особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата чи посади.

Повторні вибори міського голови Конотопа Сумської області призначені через те, що обраний 25 жовтня Олександр Луговий помер в листопаді 2020 р. від ускладнень коронавірусу. Наразі на цю посаду претендують сім кандидатів, зокрема чинний мер міста Артем Семеніхін.

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