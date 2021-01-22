Людмила Ткаченко перемогла на виборах мера Новгород-Сіверського - ТВК
Повторні вибори голови територіальної громади відбулися 17 січня
Повторні вибори голови територіальної громади відбулися 17 січня
У Чернігівській області кандидат від партії “Рідний дім” Людмила Ткаченко перемогла на виборах мера міста Новгород-Сіверський.
Як повідомляє Суспільне, 22 січня міська Територіальна виборча комісія прийняла відповідну постанову, передає RegioNews.
Згідно із постановою ТВК, Людмила Ткаченко набрала 34,5 % голосів і перемогла свого найближчого конкурента В’ячеслава Кауфмана від партії "Наш край” з відривом у майже 700 голосів.
У повторному голосуванні на виборах Новгород-Сіверського міського голови взяли участь понад 8300 виборців із 20 тисяч.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в трьох містах України, 17 січня, проходили повторні вибори міських голів. Мерів обирали в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.
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