На виборах мера Броварів переміг Ігор Сапожко — ЦВК
Ігор Сапожко був повторно обраний міським головою у другому турі
Ігор Сапожко був повторно обраний міським головою у другому турі
На повторних виборах мера міста Бровари Київської області, які відбулися 17 січня, переміг чинний міський голова Ігор Сапожко.
Про це повідомила Центральна виборча комісія, передає RegioNews.
За даними ЦВК, за нього віддали свій голос 53,16% виборців.
Ділимось з вами результатами (які ми отримуємо від ТВК) повторного голосування з виборів міських голів 17 січня. У Броварах за Ігоря Сапожка – 53,16%”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в трьох містах України, 17 січня, проходили повторні вибори міських голів. Мерів обирали в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.
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