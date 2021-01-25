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25 січня 2021, 15:09 590

На Харківщині учасники "тарифного" мітингу блокували державну автодорогу

25 січня 2021, 15:09 590
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В області протестують проти підвищення комунальних тарифів
В області протестують проти підвищення комунальних тарифів
Фото: kh.ukravtodor.gov.ua
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Сьогодні, 25 січня у місті Пересічне Харківської області учасники акції протесту проти підвищення тарифів перекрили рух державною трасою Р-46 Харків – Охтирка.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Харківської області, передає RegioNews.

Близько сотні мітингувальників безкінечно рухалися пішохідним переходом, рух автомобілів трасою був блокований, утворилися затори.

Охорону порядку на місці події забезпечували співробітники Нацполіції, перекриття траси обійшлося без конфліктних ситуацій.

Близько 12:00 акція закінчилася, рух державною трасою відновили.

Нагадаємо, "Тарифний майдан": люди по всій Україні протестують проти підвищення цін (ФОТО).

У столиці поліція посилила чергування через протести в урядовому кварталі.

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