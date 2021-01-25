"Тарифний майдан": люди по всій Україні протестують проти підвищення цін (ФОТО)
Мешканці кількох міст України в понеділок, 25 січня, вийшли на вулиці з протестами: вимагають знизити тарифи.
Як передає RegioNews, про це пише PavlovskyNews.
Протестувальники перекривають траси та дороги в містах, з вимогою знизити тарифи. Своїми діями вони хочуть привернути увагу до проблеми непосильних тарифів.
Так, сьогодні на вулиці міст вийшли жителі Києва, Полтави, Житомира, Херсона та Харківщини.
Вчора протести відбувалися в Маріуполі, Дніпропетровську та Вінниці.
Нагадаємо, 25 січня в Чернівцях під будівлею обласної державної адміністрації проходить мітинг з вимогою знизити тарифи на газ, електроенергію та водопостачання.
Також RegioNews у своєму матеріалі писав, що у Полтаві організаторами акцій протесту проти підвищення тарифів виявилися професійні "протестанти", які організовують мітинги та нагнітання ситуації, щоб конвертувати свою відносну популярність і активність в певні дивіденди.
14 січня під час сесії облради депутат Кульчинський назвав активістів Стегнія і Ко "чортовими стукачами”.
15 січня на площі перед Полтавською ОДА знову зібрався "тарифний майдан” попри те, що вчора Полтавська обласна рада звернулася до влади з вимогою знизити тарифи.