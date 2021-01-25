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25 січня 2021, 12:40 100

"Тарифний майдан": люди по всій Україні протестують проти підвищення цін (ФОТО)

25 січня 2021, 12:40 100
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Протестувальники перекривають траси і дороги
Протестувальники перекривають траси і дороги
Фото: PavlovskyNews
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Мешканці кількох міст України в понеділок, 25 січня, вийшли на вулиці з протестами: вимагають знизити тарифи.

Як передає RegioNews, про це пише PavlovskyNews.

Протестувальники перекривають траси та дороги в містах, з вимогою знизити тарифи. Своїми діями вони хочуть привернути увагу до проблеми непосильних тарифів.

Так, сьогодні на вулиці міст вийшли жителі Києва, Полтави, Житомира, Херсона та Харківщини.

Вчора протести відбувалися в Маріуполі, Дніпропетровську та Вінниці.

Нагадаємо, 25 січня в Чернівцях під будівлею обласної державної адміністрації проходить мітинг з вимогою знизити тарифи на газ, електроенергію та водопостачання.

Також RegioNews у своєму матеріалі писав, що у Полтаві організаторами акцій протесту проти підвищення тарифів виявилися професійні "протестанти", які організовують мітинги та нагнітання ситуації, щоб конвертувати свою відносну популярність і активність в певні дивіденди.

14 січня під час сесії облради депутат Кульчинський назвав активістів Стегнія і Ко "чортовими стукачами”.

15 січня на площі перед Полтавською ОДА знову зібрався "тарифний майдан” попри те, що вчора Полтавська обласна рада звернулася до влади з вимогою знизити тарифи.

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