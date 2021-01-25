На Харьковщине участники "тарифного" митинга блокировали государственную трассу

21 января 2021

Пиар-изгнание Немилостивого или как отвлечь украинцев от повышенных тарифов

Есть два варианта закономерных предположений: или Немилостивый перешел дорогу кому-то из своих конкурентов, или его скандальный случай просто использовали для очень нужной правительству спецоперации п...