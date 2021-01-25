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25 января 2021, 15:09 634

На Харьковщине участники "тарифного" митинга блокировали государственную трассу

25 января 2021, 15:09 634
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В области протестуют против повышения коммунальных тарифов
В области протестуют против повышения коммунальных тарифов
Фото: kh.ukravtodor.gov.ua
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Сегодня, 25 января в городе Пересечное Харьковской области участники акции протеста против повышения тарифов перекрыли движение на государственной трассе Р-46 Харьков - Ахтырка.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Харьковской области, передает RegioNews.

Около сотни митингующих бесконечно двигались по пешеходному переходу, движение автомобилей по трассе было заблокировано, образовались заторы.

Охрану порядка на месте происшествия обеспечивали сотрудники Нацполиции, перекрытие трассы обошлось без конфликтных ситуаций.

Около 12:00 акция закончилась, движение государственной трассой восстановили.

Напомним, "Тарифный майдан": люди по всей Украине протестуют против повышения цен (ФОТО).

В столице полиция усилила дежурство из-за протестов в правительственном квартале.

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