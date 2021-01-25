У Львові люди вийшли на тарифні протести

Мешканці міста зібралися під стінами обласної державної адміністрації

Мешканці міста зібралися під стінами обласної державної адміністрації

Фото: 4studio.com.ua

Сьогодні, 25 січня, у Львові місцеві жителі вийшли на протест проти збільшення вартості комунальних послуг. Люди зібралися під стінами обласної державної адміністрації.

Як пише RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Четверта студія".

Зазначається, що на протести вийшло близько 20-30 людей. Вони вимагають направляти газ українського видобутку виключно на потреби українських споживачів.

Відомо, що з 1 січня в країні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Після цього Україну сколихнули протести, на яких люди вимагали знизити ціни на тарифи.

Нагадаємо, сьогодні люди по всій Україні протестують проти підвищення цін.