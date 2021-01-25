У столиці поліція посилила чергування через протести в урядовому кварталі

В поліції закликали організаторів протестів дотримуватися норми карантину і не порушувати громадський порядок

В поліції закликали організаторів протестів дотримуватися норми карантину і не порушувати громадський порядок

Фото з відкритих джерел

У Києві в понеділок, 25 січня, заплановані акції протесту в центрі столиці, у тому числі і в урядовому кварталі. Поліція і Національна гвардія перейшли на посилене чергування.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

У зв'язку з проведенням акцій можливе обмеження дорожнього руху на окремих вулицях у центрі Києва.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, у тому числі під будівлею Верховної Ради України та іншими органами державної влади. Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування", - повідомили в поліції.

В поліції закликали організаторів протестів дотримуватися норми карантину і не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, 21 січня житомиряни вимагали відставки Кабміну та зниження тарифів.