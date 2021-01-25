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25 січня 2021, 14:33 2

Український військовий на Донбасі отримав поранення внаслідок обстрілу з боку бойовиків

25 січня 2021, 14:33 2
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Обстріл відбувся в районі с. Золоте.
Обстріл відбувся в районі с. Золоте.
Фото з відкритих джерел
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Україна направила ноту місії ОБСЄ через поранення військового на Донбасі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

На Донбасі український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу з боку бойовиків у районі Золотого. З цього приводу українська сторона направила до СММ ОБСЄ спеціальну ноту.

Сьогодні, 25 січня, близько 12:00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Золоте отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України.

Повідомляється, що йому надано медичну допомогу, стан стабільний.

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші" та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ, — зазначається в повідомленні.

- Сьогодні, 25 січня, близько 12.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі ЗОЛОТЕ отримав поранення...

Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Monday, January 25, 2021

Нагадаємо, на Донбасі за попередню добу зафіксовано п’ять порушень режиму "тиші".

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