Украинский военный на Донбассе получил ранение вследствие обстрела со стороны боевиков
Украина направила ноту миссии ОБСЕ из-за ранения военного на Донбассе.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.
На Донбассе украинский военный получил ранение в результате обстрела со стороны боевиков в районе Золотого. По этому поводу украинская сторона направила в СММ ОБСЕ специальную ноту.
Сегодня, 25 января, около 12:00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Золотого получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Сообщается, что ему была оказана медицинская помощь, состояние стабильное.
Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ, — отмечается в сообщении.
- Сьогодні, 25 січня, близько 12.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі ЗОЛОТЕ отримав поранення...Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Monday, January 25, 2021
Напомним, на Донбассе за предыдущие сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины".