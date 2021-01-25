Украинский военный на Донбассе получил ранение вследствие обстрела со стороны боевиков

Обстрел произошел в районе с. Золотое.

Обстрел произошел в районе с. Золотое.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

На Донбассе украинский военный получил ранение в результате обстрела со стороны боевиков в районе Золотого. По этому поводу украинская сторона направила в СММ ОБСЕ специальную ноту.

Сегодня, 25 января, около 12:00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Золотого получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что ему была оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ, — отмечается в сообщении.

Напомним, на Донбассе за предыдущие сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины".