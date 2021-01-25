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На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
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25 января 2021, 14:33 2

Украинский военный на Донбассе получил ранение вследствие обстрела со стороны боевиков

25 января 2021, 14:33 2
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Обстрел произошел в районе с. Золотое.
Обстрел произошел в районе с. Золотое.
Фото из открытых источников
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Украина направила ноту миссии ОБСЕ из-за ранения военного на Донбассе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

На Донбассе украинский военный получил ранение в результате обстрела со стороны боевиков в районе Золотого. По этому поводу украинская сторона направила в СММ ОБСЕ специальную ноту.

Сегодня, 25 января, около 12:00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Золотого получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что ему была оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ, — отмечается в сообщении.

- Сьогодні, 25 січня, близько 12.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі ЗОЛОТЕ отримав поранення...

Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Monday, January 25, 2021

Напомним, на Донбассе за предыдущие сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины".

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