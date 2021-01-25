На Донбасі за добу зафіксовано п’ять порушень режиму "тиші"

Бойових втрат серед українських захисників немає

Бойових втрат серед українських захисників немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 24 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Південне збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь в бік наших позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 25 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше 24 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.