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На Донбасі за добу зафіксовано п’ять порушень режиму "тиші"
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25 січня 2021, 08:11 34

На Донбасі за добу зафіксовано п’ять порушень режиму "тиші"

25 січня 2021, 08:11 34
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 24 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Південне збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь в бік наших позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 25 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше 24 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

ООС бойовики військова техніка війна обстріл
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