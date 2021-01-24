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24 января 2021, 18:09 10

"Слуги народа" на заседании фракции обсудят законопроекты о каннабисе, оружии и долгах за ЖКУ

24 января 2021, 18:09 10
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Ожидается, что заседание фракции посетит президент Зеленский
Ожидается, что заседание фракции посетит президент Зеленский
Фото: Facebook
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Завтра, 25 января, парламентская фракция "Слуга народа" соберется на заседание относительно голосования за законопроекты, которые широко обсуждают украинцы.

Об этом сообщило издание УНН со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Среди основных тем заседания — законопроекты о легализации медицинского каннабиса, относительно разрешения на огнестрельное оружие, а также законопроект, который позволит конфисковать жилье за долги по ЖКУ.

Завтра состоится заседание фракции СН, будет Зеленский. Вопрос - повестка дня заседания Верховной Рады. Среди прочего: хотят обсудить легализацию каннабиса и разрешения на огнестрельное оружие для населения, а также закон, который позволит государству конфисковать жилье за долги по ЖКХ", - заявил источник.

По имеющейся информации, все три вышеупомянутые законопроекты должны найти поддержку в зале.

Кроме того, планируется обсудить назначение Юрия Витренко на пост министра энергетики и исключение Александра Дубинского из фракции "Слуга народа".

Напомним, народовластие через референдум, создание Бюро экономической безопасности, реформа СБУ - таковы главные законопроекты последней пленарной недели января и 4-й сессии ВРУ.

Владимир Зеленский Слуга народа заседание законопроект фракция
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