У Раді сказали, чим нардепи займуться вже наступного тижня

Планується розгляд низки законопроєктів

Планується розгляд низки законопроєктів

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Як пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Це ті фундаментальні речі, які насамперед мають опрацювати народні депутати. Взагалі наразі в нас є багато домашніх завдань, які потрібно вирішити в останній тиждень. Але є і нові законодавчі ініціативи, які напрацювали депутати під час свят і до яких нас підштовхує ситуація з тарифами", - наголосив він.

За його словами, депутати розглядатимуть законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум - це програмна обіцянка "Слуги народу". Наразі документ узгоджений і опрацьований з усіма міжнародними інституціями, а також українськими експертами та громадським сектором. У разі ухвалення українці отримають можливість самостійно визначати, як розвиватиметься держава.

Окрім того, цього тижня розглядатимуть створення нового органу - Бюро економічної безпеки, що займатиметься розслідуванням економічних злочинів.

"В Україні може з’явитися сучасний незалежний орган. Ми нарешті ліквідуємо податкову поліцію, а СБУ та Національна поліція більше не займатимуться правопорушеннями у сфері економіки, які їм взагалі невластиві. До того ж створення цього органу є вимогою бізнесу, який втомився від тиску, і дозволить покращити позиції України в рейтингу Doing Business. Таким чином, це наступний крок для перетворення нашої фінансової системи в прозору, таку, що відповідатиме світовим та європейським зразкам", - зауважив Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що у Раді підтримують легалізацію медичного канабісу.