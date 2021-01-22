11:02  22 січня
У МОЗ розповіли, де в країні найгірша епідситуація
16:28  22 січня
У Києві під будівлею Ради затримали озброєного чоловіка
13:21  22 січня
Київ закупить один мільйон доз COVID-вакцин - Кличко
UA | RU
UA | RU
22 січня 2021, 15:01 68

У Раді сказали, чим нардепи займуться вже наступного тижня

22 січня 2021, 15:01 68
Читайте также на русском языке
Планується розгляд низки законопроєктів
Планується розгляд низки законопроєктів
Facebook
Читайте также
на русском языке

Народовладдя через референдум, створення Бюро економічної безпеки, реформа СБУ - такими є головні законопроєкти останнього пленарного тижня січня та 4-ї сесії ВРУ.

Як пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Це ті фундаментальні речі, які насамперед мають опрацювати народні депутати. Взагалі наразі в нас є багато домашніх завдань, які потрібно вирішити в останній тиждень. Але є і нові законодавчі ініціативи, які напрацювали депутати під час свят і до яких нас підштовхує ситуація з тарифами", - наголосив він.

За його словами, депутати розглядатимуть законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум - це програмна обіцянка "Слуги народу". Наразі документ узгоджений і опрацьований з усіма міжнародними інституціями, а також українськими експертами та громадським сектором. У разі ухвалення українці отримають можливість самостійно визначати, як розвиватиметься держава.

Окрім того, цього тижня розглядатимуть створення нового органу - Бюро економічної безпеки, що займатиметься розслідуванням економічних злочинів.

"В Україні може з’явитися сучасний незалежний орган. Ми нарешті ліквідуємо податкову поліцію, а СБУ та Національна поліція більше не займатимуться правопорушеннями у сфері економіки, які їм взагалі невластиві. До того ж створення цього органу є вимогою бізнесу, який втомився від тиску, і дозволить покращити позиції України в рейтингу Doing Business. Таким чином, це наступний крок для перетворення нашої фінансової системи в прозору, таку, що відповідатиме світовим та європейським зразкам", - зауважив Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що у Раді підтримують легалізацію медичного канабісу.

Україна Слуга народа Верховна Рада нардеп парламент
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »