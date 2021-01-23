14:52  23 січня
Орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей узяли під варту
10:50  23 січня
Затриманий полковник Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ, - ЗМІ
10:23  23 січня
На Донбасі від початку доби – "тиша"
UA | RU
UA | RU
23 січня 2021, 12:13 885

В СБУ підтвердили затримання працівника і попередження вбивства

23 січня 2021, 12:13 885
Читайте также на русском языке
Водночас, закликали керуватися офіційними джерелами інформації
Водночас, закликали керуватися офіційними джерелами інформації
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України підтвердила інформацію про затримання свого діючого працівника і попередження вбивства співробітника спецслужби.

Це прокоментувала пресслужба СБУ "Українській правді", передає RegioNews.

В СБУ прокоментували інформацію про затримання полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

У коментарі пресслужба наголосила, що Служба безпеки України "приділяє окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, навіть якщо це стосується діючих чи колишніх співробітників СБУ – незалежно від їх звань, посад чи вислуги років. Безкарність буває лише тимчасовою".

В межах цієї роботи учора проведено слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попереджено вбивство співробітника спецслужби. Наразі затримано одного діючого працівника СБУ, - повідомили в пресслужбі.

Водночас, у пресслужбі СБУ попросили ЗМІ керуватися офіційними джерелами інформації та пообіцяли надати детальну інформацію з цього приводу згодом, "після завершення всіх слідчих та оперативних заходів та як тільки це дозволять норми законодавства, зокрема процесуального".

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що затриманий полковник Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Причиною конфлікту може бути "боротьба різних кланів усередині СБУ".

СБУ затримання убивство підозра корупція
Українських моряків незаконно переправляли до анексованого Криму
22 січня 2021, 22:03
На Харківщині під час отримання хабара затримали підполковника поліції
22 січня 2021, 12:56
Підозрюваного у вбивстві працівника Адміністрації Порошенка засудили на 8 років
21 січня 2021, 17:05
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Всі публікації »
Борис Філатов
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »