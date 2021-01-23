В СБУ підтвердили затримання працівника і попередження вбивства

Водночас, закликали керуватися офіційними джерелами інформації

Водночас, закликали керуватися офіційними джерелами інформації

Служба безпеки України підтвердила інформацію про затримання свого діючого працівника і попередження вбивства співробітника спецслужби.

Це прокоментувала пресслужба СБУ "Українській правді", передає RegioNews.

В СБУ прокоментували інформацію про затримання полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

У коментарі пресслужба наголосила, що Служба безпеки України "приділяє окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, навіть якщо це стосується діючих чи колишніх співробітників СБУ – незалежно від їх звань, посад чи вислуги років. Безкарність буває лише тимчасовою".

В межах цієї роботи учора проведено слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попереджено вбивство співробітника спецслужби. Наразі затримано одного діючого працівника СБУ, - повідомили в пресслужбі.

Водночас, у пресслужбі СБУ попросили ЗМІ керуватися офіційними джерелами інформації та пообіцяли надати детальну інформацію з цього приводу згодом, "після завершення всіх слідчих та оперативних заходів та як тільки це дозволять норми законодавства, зокрема процесуального".

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що затриманий полковник Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Причиною конфлікту може бути "боротьба різних кланів усередині СБУ".