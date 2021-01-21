13:19  21 січня
У МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках
16:27  21 січня
У Харкові горить будинок для літніх людей: загинуло 15 осіб, є поранені
18:34  21 січня
На Донбасі бойовики стріляли з гранатометів і запускали безпілотники - штаб
UA | RU
UA | RU
21 січня 2021, 20:49 16

У Києві на хабарі 3 тис. дол. затримали двох чиновників Мін'юсту

21 січня 2021, 20:49 16
Читайте также на русском языке
Державні виконавці вимагали гроші у мешканки столиці
Державні виконавці вимагали гроші у мешканки столиці
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

21 січня співробітники Служби безпеки України затримали двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень Міністерства юстиції в Київській області.

Про це у Facebook повідомила пресслужба управління СБУ в Києві та Київській області, передає RegioNews.

За три тисячі доларів вони "гарантували” громадянці ненакладання арешту на придбану земельну ділянку та приватний будинок за борговими зобов’язаннями перед банком попереднього власника”, - йдеться в повідомленні.

Обох фігурантів затримали під час отримання всієї суми хабара, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ проводить обшуки у головному офісі "Київводоканалу". В компанії заявляють, що "відкриті до співпраці", але подробиць та причин обшуків не розголошують.

Мінюст корупція чиновники СБУ хабар затримання
В СБУ назвали причини обшуків у "Київводоканалі": чиновника спіймали на хабарі
21 січня 2021, 15:53
Звільнений Зеленським ексголова Берегівської РДА став заступником голови ОДА
21 січня 2021, 15:21
Активісту з "Партії Шарія" принесли повістку в СБУ - Гончаренко
21 січня 2021, 14:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Плюси і мінуси Назаренка: якими є перші результати роботи голови Кіровоградської ОДА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Всі блоги »