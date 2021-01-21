У Києві на хабарі 3 тис. дол. затримали двох чиновників Мін'юсту

Державні виконавці вимагали гроші у мешканки столиці

Державні виконавці вимагали гроші у мешканки столиці

Фото: СБУ

21 січня співробітники Служби безпеки України затримали двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень Міністерства юстиції в Київській області.

Про це у Facebook повідомила пресслужба управління СБУ в Києві та Київській області, передає RegioNews.

За три тисячі доларів вони "гарантували” громадянці ненакладання арешту на придбану земельну ділянку та приватний будинок за борговими зобов’язаннями перед банком попереднього власника”, - йдеться в повідомленні.

Обох фігурантів затримали під час отримання всієї суми хабара, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ проводить обшуки у головному офісі "Київводоканалу". В компанії заявляють, що "відкриті до співпраці", але подробиць та причин обшуків не розголошують.