На Харківщині під час отримання хабара затримали підполковника поліції

Начальник одного із районних управлінь поліції "кришував” вирубку лісів

Начальник одного із районних управлінь поліції "кришував” вирубку лісів

Фото: dbr.gov.ua

У Харківській області Державне бюро розслідувань затримало підполковника поліції під час отримання хабара у розмірі 40 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, він вимагав у громадянина, який займався лісозаготівлею, переробкою та продажем деревини, 40 тис. грн за неперешкоджання підприємницькій діяльності та допомогу в проблемних питаннях, які могли виникати у підприємця.

9 січня 2021 року на вимогу правоохоронця, у його службовому кабінеті, потерпілий передав першу частину неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень”, - розповіли в ДБР.

21 січня правоохоронці затримали підозрюваного після одержання ним другої частини хабара у сумі 20 тисяч гривень.

Тепер вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Підполковнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Нагадаємо, у Києві на хабарі 3 тис. дол. затримали двох чиновників Мін'юсту, державні виконавці вимагали гроші у мешканки столиці.