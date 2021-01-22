У Миколаєві люди пікетують міськраду: вимагають знизити ціни на комуналку

Більшість присутніх - пенсіонери

Більшість присутніх - пенсіонери

Фото: nikvesti.com

Сьогодні, 22 січня, під стінами Миколаївської міської ради проходить акція проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "НикВести".

Учасники протесту тримають в руках плакати: "МВФ - удавка на шиї народу", "Слуги, якому народу ви служите ", "Ні тарифному геноциду".

За порядком слідкують правоохоронці.

Нагадаємо, в Миколаєві 18 січня люди вийшли на мітинги, незважаючи на дуже холодну погоду.