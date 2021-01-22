У Миколаєві люди пікетують міськраду: вимагають знизити ціни на комуналку
Більшість присутніх - пенсіонери
Більшість присутніх - пенсіонери
Сьогодні, 22 січня, під стінами Миколаївської міської ради проходить акція проти підвищення тарифів на комунальні послуги.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "НикВести".
Учасники протесту тримають в руках плакати: "МВФ - удавка на шиї народу", "Слуги, якому народу ви служите ", "Ні тарифному геноциду".
За порядком слідкують правоохоронці.
Нагадаємо, в Миколаєві 18 січня люди вийшли на мітинги, незважаючи на дуже холодну погоду.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів