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22 січня 2021, 13:49 719

У Миколаєві люди пікетують міськраду: вимагають знизити ціни на комуналку

22 січня 2021, 13:49 719
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Більшість присутніх - пенсіонери
Більшість присутніх - пенсіонери
Фото: nikvesti.com
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Сьогодні, 22 січня, під стінами Миколаївської міської ради проходить акція проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "НикВести".

Учасники протесту тримають в руках плакати: "МВФ - удавка на шиї народу", "Слуги, якому народу ви служите ", "Ні тарифному геноциду".

За порядком слідкують правоохоронці.

Нагадаємо, в Миколаєві 18 січня люди вийшли на мітинги, незважаючи на дуже холодну погоду.

тарифи протест митинг Миколаїв горсовет
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