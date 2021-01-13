Знову тарифний протест: під Франківськом перекрили дорогу на Львів
Перекрита дорога в селі Ямниця
Перекрита дорога в селі Ямниця
В Ямниці люди долучились до протесту проти підвищення комунальних тарифів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Galka.
Місцеві жителі перекрили автодорогу Івано-Франківськ – Львів у селі Ямниця. Час перекриття та умови проїзду транспорту невідомі.
Біля магазину центральний перекрита дорога, люди страйкують, проїзду немає!, – повідомляють очевидці в Telegram- чаті-112.
Також водії повідомили, що об’їхати перекриту ділянку дороги можна через Павлівку, а перекриття анонсують ще й на завтра.
Нагадаємо, на Прикарпатті протестують проти тарифів на газ і перекривають автошляхи від позавчора, протести місцевих мешканців відбуваються по всій території Івано-Франківської області.
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