Знову тарифний протест: під Франківськом перекрили дорогу на Львів

Перекрита дорога в селі Ямниця

Перекрита дорога в селі Ямниця

Фото: Галицький кореспондент

В Ямниці люди долучились до протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Galka.

Місцеві жителі перекрили автодорогу Івано-Франківськ – Львів у селі Ямниця. Час перекриття та умови проїзду транспорту невідомі.

Біля магазину центральний перекрита дорога, люди страйкують, проїзду немає!, – повідомляють очевидці в Telegram- чаті-112.

Також водії повідомили, що об’їхати перекриту ділянку дороги можна через Павлівку, а перекриття анонсують ще й на завтра.

Нагадаємо, на Прикарпатті протестують проти тарифів на газ і перекривають автошляхи від позавчора, протести місцевих мешканців відбуваються по всій території Івано-Франківської області.