Повышение тарифов: в Ивано-Франковской области снова перекрыли дороги

На местах, где проходят протесты, работают работники Нацполиции

На местах, где проходят протесты, работают работники Нацполиции

Фото: Нацполиция

22 января в Ивано-Франковской области местные жители, которые протестуют против повышения тарифов, перекрыли автодороги в четырех населенных пунктах.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря областной полиции Кристину Максимчак, передает RegioNews.

Известно, что дорогу перекрывали в селе Ямница вблизи Ивано-Франковска, по состоянию на 12:25 там было восстановлено движение транспорта.

В селе Майдан Ямницкой территориальной общины дорогу перекрывают около 50 человек, в селе Голинь Калушского района - около 60.

Также полиция насчитала около 30 человек, которые перекрывают дорогу Н-10 в селе Креховичи Калушского района.

На всех перекрытиях находятся правоохранители. Они обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения. На каждом перекрытии есть полицейские диалога. Они общаются с гражданами. Нарушений и конфликтных ситуаций нет", - рассказала Максимчак.

Напомним, 13 января, в Ямнице люди приобщились до протеста против повышения коммунальных тарифов.

14 января под Ивано-Франковском люди снова перекрыли дорогу.