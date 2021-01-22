Повышение тарифов: в Ивано-Франковской области снова перекрыли дороги
22 января в Ивано-Франковской области местные жители, которые протестуют против повышения тарифов, перекрыли автодороги в четырех населенных пунктах.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря областной полиции Кристину Максимчак, передает RegioNews.
Известно, что дорогу перекрывали в селе Ямница вблизи Ивано-Франковска, по состоянию на 12:25 там было восстановлено движение транспорта.
В селе Майдан Ямницкой территориальной общины дорогу перекрывают около 50 человек, в селе Голинь Калушского района - около 60.
Также полиция насчитала около 30 человек, которые перекрывают дорогу Н-10 в селе Креховичи Калушского района.
На всех перекрытиях находятся правоохранители. Они обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения. На каждом перекрытии есть полицейские диалога. Они общаются с гражданами. Нарушений и конфликтных ситуаций нет", - рассказала Максимчак.
Напомним, 13 января, в Ямнице люди приобщились до протеста против повышения коммунальных тарифов.