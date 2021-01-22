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22 января 2021, 14:49 177

Повышение тарифов: в Ивано-Франковской области снова перекрыли дороги

22 января 2021, 14:49 177
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На местах, где проходят протесты, работают работники Нацполиции
На местах, где проходят протесты, работают работники Нацполиции
Фото: Нацполиция
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22 января в Ивано-Франковской области местные жители, которые протестуют против повышения тарифов, перекрыли автодороги в четырех населенных пунктах.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря областной полиции Кристину Максимчак, передает RegioNews.

Известно, что дорогу перекрывали в селе Ямница вблизи Ивано-Франковска, по состоянию на 12:25 там было восстановлено движение транспорта.

В селе Майдан Ямницкой территориальной общины дорогу перекрывают около 50 человек, в селе Голинь Калушского района - около 60.

Также полиция насчитала около 30 человек, которые перекрывают дорогу Н-10 в селе Креховичи Калушского района.

На всех перекрытиях находятся правоохранители. Они обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения. На каждом перекрытии есть полицейские диалога. Они общаются с гражданами. Нарушений и конфликтных ситуаций нет", - рассказала Максимчак.

Напомним, 13 января, в Ямнице люди приобщились до протеста против повышения коммунальных тарифов.

14 января под Ивано-Франковском люди снова перекрыли дорогу.

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