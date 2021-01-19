У Харкові одного з керівників філії держгеокадастру затримали на хабарі

Чиновник вимагав гроші за надання документів для розробки проєкту відведення ділянки

Чиновник вимагав гроші за надання документів для розробки проєкту відведення ділянки

Фото пресслужби Харківської обласної прокуратури

Посадовцю філії держгеокадастру повідомлено про підозру в одержанні 21,5 тис. грн неправомірної вигоди і вимаганні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури №5 повідомлено про підозру особі, що займає керівну посаду в регіональній філії "Центр державного земельного кадастру", за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині 2020 року до Харківської регіональної філії "Центр державного земельного кадастру" звернувся місцевий мешканець з приводу отримання документів для розробки проєкту відведення земельної ділянки та передання її у власність. Чоловік, який займає керівну посаду в зазначеній установі, відповів, що такі документи можна отримати, "сплативши" 21,5 тис. грн. Громадянин, від якого вимагали кошти, звернувся до правоохоронних органів, - повідомив керівник місцевої прокуратури Олексій Лесенко.

Гроші передавались трьома траншами. Під час проведення слідчих (розшукових) дій фігурант одержав від заявника 10 тис. грн, а потім 1,5 тис. грн, після чого видав частину документів, необхідних заявнику.

Після передачі третьої частини грошових коштів у розмірі 10 тис. грн зазначену особу, що займає керівну посаду в Харківській регіональній філії "Центр державного земельного кадастру", затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Як повідомлялося раніше, в Луганській області засуджено ексчиновника Держгеокадастру за хабар у 500 тисяч. Суд призначив йому покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі.