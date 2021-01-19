У Харкові одного з керівників філії держгеокадастру затримали на хабарі
Посадовцю філії держгеокадастру повідомлено про підозру в одержанні 21,5 тис. грн неправомірної вигоди і вимаганні.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури №5 повідомлено про підозру особі, що займає керівну посаду в регіональній філії "Центр державного земельного кадастру", за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині 2020 року до Харківської регіональної філії "Центр державного земельного кадастру" звернувся місцевий мешканець з приводу отримання документів для розробки проєкту відведення земельної ділянки та передання її у власність. Чоловік, який займає керівну посаду в зазначеній установі, відповів, що такі документи можна отримати, "сплативши" 21,5 тис. грн. Громадянин, від якого вимагали кошти, звернувся до правоохоронних органів, - повідомив керівник місцевої прокуратури Олексій Лесенко.
Гроші передавались трьома траншами. Під час проведення слідчих (розшукових) дій фігурант одержав від заявника 10 тис. грн, а потім 1,5 тис. грн, після чого видав частину документів, необхідних заявнику.
Після передачі третьої частини грошових коштів у розмірі 10 тис. грн зазначену особу, що займає керівну посаду в Харківській регіональній філії "Центр державного земельного кадастру", затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Тривають слідчі дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Як повідомлялося раніше, в Луганській області засуджено ексчиновника Держгеокадастру за хабар у 500 тисяч. Суд призначив йому покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі.