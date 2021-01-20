Черкаську ОДА може очолити Олександр Скічко: що про нього відомо

Рішення було прийнято сьогодні, 20 січня, на засіданні Кабміну

Рішення було прийнято сьогодні, 20 січня, на засіданні Кабміну

Фото: із відкритих джерел

Кабінет Міністрів погодив на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації кандидатуру нардепа від “Слуги народу” Олександра Скічка.

Олександр Скічко - український політик, народний депутат IX скликання. Народився 1991 року у місті Черкаси. Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "міжнародна економіка”.

Кар’єру розпочинав в якості ведучого на телебаченні, працював на кількох українських телеканалах. У 2017 році був одним із ведучих пісенного конкурсу "Євробачення" в Києві. Засновник продакшн-компанії "Stream Production”.

Під час парламентських виборів 2019 року був обраний народним депутатом 9 скликання по 197 округу (Черкаська область) від партії "Слуга народу". Входить до однойменної фракції.

Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, глава підкомітету з питань залізничного транспорту. Заступник члена Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Займається благодійною діяльністю. У 2018 році взяв участь у благодійному вечорі фонду "Таблеточки”, на якому вдалося зібрати більше семи мільйонів гривень на допомогу дітям з онкологічними захворюваннями. Провів благодійний аукціон "Твори добро”, під час якого були зібрані кошти на придбання обладнання для Національного інституту раку.

У 2019 взяв участь в благодійному аукціоні, на якому було зібрано понад 300 тисяч гривень на медичне обладнання для новонароджених дітей Хмельницької міської лікарні.

Нагадаємо, 20 січня Кабмін погодив призначення нардепа Скічка на посаду голови Черкаської ОДА

Раніше повідомлялось, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.

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