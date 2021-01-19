Діяли в рамках закону: в УДО пояснили недопуск Тупицького в будівлю КСУ

У відомстві розповіли, що діяли з огляду на Указ президента про відсторонення Тупицького з посади

У відомстві розповіли, що діяли з огляду на Указ президента про відсторонення Тупицького з посади

Фото: із відкритих джерел

Військовослужбовці Управління державної охорони України, які забезпечують охорону приміщення Конституційного суду, під час недопуску голови КСУ Олександра Тупицького в будівлю суду діяли в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

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