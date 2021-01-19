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19 січня 2021, 13:31 70

Діяли в рамках закону: в УДО пояснили недопуск Тупицького в будівлю КСУ

19 січня 2021, 13:31 70
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У відомстві розповіли, що діяли з огляду на Указ президента про відсторонення Тупицького з посади
У відомстві розповіли, що діяли з огляду на Указ президента про відсторонення Тупицького з посади
Фото: із відкритих джерел
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Військовослужбовці Управління державної охорони України, які забезпечують охорону приміщення Конституційного суду, під час недопуску голови КСУ Олександра Тупицького в будівлю суду діяли в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

Про це заявила пресслужба Управління державної охорони, передає RegioNews.

В Управлінні повідомили, що не допустили Тупицького в будівлю суду у зв’язку зі зверненням Державного бюро розслідувань щодо дотримання положень Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, виконання вимог Указу президента України від 29.12.2020 № 607/2020.

У відомстві додали, що Тупицького не допускають в приміщення на строк дії Указу президента України від 29.12.2020 № 607/2020 (два місяці) "для усунення ризиків, у зв’язку з якими було відсторонено Тупицького О.М. від посади судді Конституційного Суду України”.

Військовослужбовці Управління державної охорони України діють лише на підставі та в межах повноважень, передбачених чинним законодавством”, - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

19 січня голову КСУ Тупицького не пустили в Конституційний суд, також не пропустили на робочі місця і декількох інших суддів КСУ.

Згодом Тупицький прокоментував свій недопуск в будівлю КСУ, за словами глави КСУ, ситуацію розслідуватимуть правоохоронці.

заява Конституційний суд КСУ охорона Олександр Тупицький
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