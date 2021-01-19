Голові КСУ Тупицькому повідомили про підозру

Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя

Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя

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Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише RegioNews.

Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

"Слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з в.о. генерального прокурора повідомили про підозру судді Конституційного суду України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні співробітники Управління державної охорони відмовилися пропускати очільника Конституційного Суду України Олександра Тупицького до будівлі суду.

У КСУ заявили, що це є черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови суду, а також перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи КСУ в цілому.

Сам Тупицький заявив, що на місце події вже викликано слідчо-оперативну групу.

Відомо, що 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.