Венедиктова не намерена лично сообщать о подозрении Тупицкому

У генпрокурора настаивают, что глава КС уже уведомлён о подозрении

У генпрокурора настаивают, что глава КС уже уведомлён о подозрении

Фото из открытых источников

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что Тупицкий считается таким, который уведомлен о подозрении и является подозреваемым с 28 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинские Новости.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не будет сообщать о подозрении лично отстраненному главе Конституционного Суда Александру Тупицкому. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Не будет, так как глава Конституционного суда уже уведомлен о подозрении 28 декабря (2020 года), - сказал представитель Офиса.

Других действий Венедиктова не намерена предпринимать, в частности, лично встречаться с Тупицким для сообщения ему о подозрении.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что Тупицкий считается таким, который уведомлен о подозрении и является подозреваемым с 28 декабря.

Ранее сообщалось, что Тупицкий детально расписал Венедиктовой, как вручить ему подозрение надлежащим образом. В своём заявлении он просит Венедиктову обратиться к президенту относительно отмены им Указа об отстранении главы КС от должности.

Напомним, 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.