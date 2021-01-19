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19 січня 2021, 15:11 2

У Зеленського прокоментували недопуск Тупицького в будівлю КСУ

19 січня 2021, 15:11 2
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Тупицький на два місяці відсторонений від посади голови Конституційного суду
Тупицький на два місяці відсторонений від посади голови Конституційного суду
Фото: із відкритих джерел
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Голова Конституційного суду Олександр Тупицький на два місяці відсторонений від посади Указом президента, тому не має підстав перебувати в будівлі суду.

Про це в ефірі телеканалу "НАШ” заявив представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський, передає RegioNews.

Він стверджує, що нараз нема жодних правових підстав для недопуску інших суддів до будівлі КСУ.

Відповідно до Указу президента, який є чинним і ніким не оскаржений на даний момент, не визнаний неконституційним, Тупицький на два місяці відсторонений від посади голови Конституційного суду. Відповідно, він не має ніяких повноважень судді і не може бути на робочому місці", — сказав Веніславський.

Він додав, що Конституційний суд не зробив жодної заяви про неконституційність Указу президента про відсторонення Олександра Тупицького.

Нагадаємо, 19 січня співробітники Управління державної охорони відмовилися пропускати очільника Конституційного Суду України Олександра Тупицького до будівлі суду.

У КСУ заявили, що це є черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови суду, а також перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи КСУ в цілому.

Сам Тупицький заявив, що на місце події вже викликано слідчо-оперативну групу.

Відомо, що 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

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