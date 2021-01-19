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19 січня 2021, 17:25 267

Тиск на мера Чернівців: Клічук поки не планує звертатись до правоохоронців

19 січня 2021, 17:25 267
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Міський голова вважає, що поки достатньо публічного розголосу
Фото: із відкритих джерел
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Мер Чернівців Роман Клічук заявив, що не планує звертатись в правоохоронні органи після заяви щодо здійснення на нього тиску.

Про це він повідомив у коментарі Суспільному, передає RegioNews.

Заява, яку я зробив, має суттєву силу, її почули і представники правоохоронних органів, і громадськість. Якщо я побачу дії, що свідчитимуть про реалізацію раніше висловлених намірів тиснути на мене та оточення, одразу зроблю офіційну заяву", - сказав Клічук.

Нагадаємо, мер Чернівців Клічук заявив про тиск з боку обласної прокуратури. Він стверджує, що проти нього можуть порушити кримінальні провадження.

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Клічук Роман. Міський голова Чернівців. Досьє

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