Тиск на мера Чернівців: Клічук поки не планує звертатись до правоохоронців

Міський голова вважає, що поки достатньо публічного розголосу

Міський голова вважає, що поки достатньо публічного розголосу

Фото: із відкритих джерел

Мер Чернівців Роман Клічук заявив, що не планує звертатись в правоохоронні органи після заяви щодо здійснення на нього тиску.

Про це він повідомив у коментарі Суспільному, передає RegioNews.

Заява, яку я зробив, має суттєву силу, її почули і представники правоохоронних органів, і громадськість. Якщо я побачу дії, що свідчитимуть про реалізацію раніше висловлених намірів тиснути на мене та оточення, одразу зроблю офіційну заяву", - сказав Клічук.

Нагадаємо, мер Чернівців Клічук заявив про тиск з боку обласної прокуратури. Він стверджує, що проти нього можуть порушити кримінальні провадження.

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Клічук Роман. Міський голова Чернівців. Досьє