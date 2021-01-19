Тиск на мера Чернівців: Клічук поки не планує звертатись до правоохоронців
Міський голова вважає, що поки достатньо публічного розголосу
Міський голова вважає, що поки достатньо публічного розголосу
Мер Чернівців Роман Клічук заявив, що не планує звертатись в правоохоронні органи після заяви щодо здійснення на нього тиску.
Про це він повідомив у коментарі Суспільному, передає RegioNews.
Заява, яку я зробив, має суттєву силу, її почули і представники правоохоронних органів, і громадськість. Якщо я побачу дії, що свідчитимуть про реалізацію раніше висловлених намірів тиснути на мене та оточення, одразу зроблю офіційну заяву", - сказав Клічук.
Нагадаємо, мер Чернівців Клічук заявив про тиск з боку обласної прокуратури. Він стверджує, що проти нього можуть порушити кримінальні провадження.
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