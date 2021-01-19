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19 января 2021, 17:25 356

Давление на мэра Черновцов: Кличук пока не планирует обращаться к правоохранителям

19 января 2021, 17:25 356
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Фото: из открытых источников
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Мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что не планирует обращаться в правоохранительные органы после заявления об осуществлении на него давления.

Об этом он сообщил в комментарии Суспільному, передает RegioNews.

Заявление, которое я сделал, имеет существенную силу, его услышали и представители правоохранительных органов, и общественность. Если я увижу действия, свидетельствующие о реализации ранее высказанных намерений давить на меня и окружение, сразу сделаю официальное заявление", - сказал Кличук.

Напомним, мэр Черновцов Кличук заявил о давлении со стороны областной прокуратуры. Он утверждает, что против него могут возбудить уголовные производства.

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Кличук Роман. Городской глава Черновцов. Досье

заявление прокуратура Черновцы мэр горсовет Роман Кличук
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