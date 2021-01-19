Давление на мэра Черновцов: Кличук пока не планирует обращаться к правоохранителям
Городской голова считает, что пока достаточно публичной огласки
Городской голова считает, что пока достаточно публичной огласки
Мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что не планирует обращаться в правоохранительные органы после заявления об осуществлении на него давления.
Об этом он сообщил в комментарии Суспільному, передает RegioNews.
Заявление, которое я сделал, имеет существенную силу, его услышали и представители правоохранительных органов, и общественность. Если я увижу действия, свидетельствующие о реализации ранее высказанных намерений давить на меня и окружение, сразу сделаю официальное заявление", - сказал Кличук.
Напомним, мэр Черновцов Кличук заявил о давлении со стороны областной прокуратуры. Он утверждает, что против него могут возбудить уголовные производства.
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