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Намагався продати посаду в Офісі президента за $200 тисяч: правоохоронці затримали шахрая
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19 січня 2021, 11:24 48

Намагався продати посаду в Офісі президента за $200 тисяч: правоохоронці затримали шахрая

19 січня 2021, 11:24 48
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Зловмисника затримали під час одержання першої частини коштів у сумі 100 тисяч доларів
Зловмисника затримали під час одержання першої частини коштів у сумі 100 тисяч доларів
Фото: з відкритих джерел
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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито громадянина України за фактом шахрайства. Чоловік пропонував допомогу в призначенні на посаду в Офісі президента.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Громадянин шляхом обману намагався заволодіти грошовими коштами потерпілого, запевнивши його, що може допомогти працевлаштуватися до Офісу Президента України", - йдеться у повідомленні.

Під час першої зустрічі він повідомив, що його послуги будуть коштувати від 100 до 300 тисяч доларів в залежності від посади. Пізніше оцінив обрану посаду у 200 тисяч доларів.

Під час одержання першої частини коштів у сумі 100 тисяч доларів громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що в Луганській області засуджено ексчиновника Держгеокадастру за хабар у 500 тисяч.

хабар Офіс президента прокуратура корупція посада
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