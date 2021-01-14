Перший заступник голови облради – керівник виконавчого апарату Юрій Соболевський на сьогоднішній зустрічі з представниками громадськості для обговорення проблеми підвищення тарифів нагадав, що позачергову сесію з цього питання скликають на 21 січня.

Соболевський зазначив, що "Херсонська обласна рада одна з перших в Україні прийняла рішення про проведення позачергової сесії, бо це питання дійсно нас турбує. І абсолютно всі фракції підтримали це рішення". Водночас він пояснив, чому сесію не скликають невідкладно.

Бо ми зобов’язані врахувати думку якнайбільшої кількості жителів нашої області. Нам потрібен час, аби зібрати всі проєкти звернень (від органів місцевого самоврядування, громадських організацій, жителів області), опрацювати їх та винести до сесійної зали. Звернення Херсонської обласної ради до центральної влади повинно відображати думку абсолютної більшості населення Херсонщини. Тому впевнений, що 21-го січня обласні депутати підтримають відповідне звернення, спрямоване на врегулювання "тарифного" питання та недопущення подібної ситуації в майбутньому, – зазначив Юрій Соболевський.

Разом з тим, він зазначив, що на сьогоднішній день Президентом України вже прийняті невідкладні міри, які скеровані на подолання цієї кризи. І додав, що ОДА також підготувала лист до прем’єра з цього питання.

Нагадаємо, учора в Харкові відмовилися піднімати ціни на тепло і гарячу воду.

Також голови ОТГ Буковини та депутати облради просять уряд знизити тарифи - вони підготували відповідне звернення.

А 12 січня депутати Кам'янець-Подільської міськради прийняли "тарифне" звернення.