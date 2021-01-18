Заступник голови Херсонської ОДА повторно заразився COVID-19
Він каже, що повторне зараження протікало важче, ніж під час першого зараження
Він каже, що повторне зараження протікало важче, ніж під час першого зараження
Заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан заявив про повторне зараження коронавірусом.
Про це повідомляє видання Kherson.net.ua, передає RegioNews.
Чиновник розповів, що у його випадку не виправдалося твердження про те, що при повторному зараженні хвороба здебільшого проходить легше.
Він додав, що одночасно з ним захворіла і його дочка, у якої перебіг хвороби теж був важким.
Перший раз коронавірус "відібрав” у мене не то вісім, не то дев'ять днів життя, то на другий - всі шіснадцять. До того ж повторно хвороба протікала важче”, - розповів заступник голови ОДА.
Нагадаємо, колишній очільник САП Холодницький захворів на COVID-19, за його словами, хвороба протікає в легкій формі.
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