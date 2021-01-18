Заступник голови Херсонської ОДА повторно заразився COVID-19

Він каже, що повторне зараження протікало важче, ніж під час першого зараження

Він каже, що повторне зараження протікало важче, ніж під час першого зараження

Фото: із відкритих джерел

Заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан заявив про повторне зараження коронавірусом.

Про це повідомляє видання Kherson.net.ua, передає RegioNews. Чиновник розповів, що у його випадку не виправдалося твердження про те, що при повторному зараженні хвороба здебільшого проходить легше. Він додав, що одночасно з ним захворіла і його дочка, у якої перебіг хвороби теж був важким. Перший раз коронавірус "відібрав” у мене не то вісім, не то дев'ять днів життя, то на другий - всі шіснадцять. До того ж повторно хвороба протікала важче”, - розповів заступник голови ОДА. Нагадаємо, колишній очільник САП Холодницький захворів на COVID-19, за його словами, хвороба протікає в легкій формі.

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