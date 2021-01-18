В Херсоне в четвертый раз митинговали против повышения тарифов

Жители города уже регулярно выходят на протесты под стены ОГА и городского совета

Жители города уже регулярно выходят на протесты под стены ОГА и городского совета

Фото: Суспільне

18 января в Херсоне под зданием облгосадминистрации прошла четвертая акция протеста против повышения тарифов.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Под стенами ОГА собралось около полсотни митингующих, также присутствовали представители движения "SaveФОП".

Акция проходила без скандирования, было только несколько плакатов. На месте протеста работала полиция диалога. Нарушений порядка зафиксировано не было.

Также сообщается, что митинг против повышения тарифов должен пройти на антоновском мосту, где митингующие планировали перекрыть дорогу, однако люди не собрались.

Напомним, 10 января в Херсоне протестовали против повышения тарифов на коммунальные услуги у здания Херсонского городского совета. Во второй раз митинг состоялся 11 января у здания "Херсонгаза".

15 января местные жители в третий раз митинговали против повышения тарифов на коммунальные услуги под зданием Херсонской областной государственной администрации.

в Херсонском облсовете рассказали, почему "тарифную сессию" созывают аж на 21 января.