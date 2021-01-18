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18 січня 2021, 18:41 1

У Харкові "євробляхери" влаштували акцію протесту

18 січня 2021, 18:41 1
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Протестувальники зібралися біля будівлі Управління патрульної поліції по Харківській області
Протестувальники зібралися біля будівлі Управління патрульної поліції по Харківській області
Фото: "Суспільне"
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У понеділок, 18 січня 2021 року близько ста осіб влаштували акцію протесту біля будівлі Управління патрульної поліції по Харківській області.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне", мітингувальники вимагали роз'яснити, на яких підставах штрафують власників автомобілів з іноземною реєстрацією.

"Заявили, що власників авто на єврономерах штрафуватимуть мінімум на 8,5 тисячі гривень, при повторному порушенні - на 17 тисяч гривень. Люди зібралися, щоб висловити з цього приводу своє невдоволення і відстояти свої права", - сказав журналістам один з учасників акції.

До протестувальників вийшла керівник Управління патрульної поліції Олена Стрижак.

"Те, що у нас з'явився доступ до митної бази, це правда, на інформаційний запит "Авто Євро Сили" я надала відповідь", — сказала вона.

Нагадаємо, 20 листопада 2020 року система автофіксації порушень ПДР почала штрафувати власників "євроблях".

євробляхи Україна авто митинг протест
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